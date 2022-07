Drammatica caduta all'alba: 50enne perde la vita sul lavoro

Sciagura sul lavoro alle prime luci dell'alba di sabato. Un cinquantenne di Bertinoro, Cristian Pasini, ha perso la vita per le gravi lesioni riportate in un incidente avvenuto poco dopo le 6 nel piazzale di carico-scarico merci di un supermercato in via Andrea Costa. La dinamica dei fatti è al vaglio al personale della Medicina del Lavoro, che ha proceduto ai rilievi di legge affiancato dagli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì.

Quando gli investigatori sono giunti sul posto era presente un transpallet ribaltato, probabilmente durante una manovra di scarico merci. Soccorso dai sanitari del 118, inizialmente cosciente, è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, dove le condizioni si sono aggravate fino al decesso.