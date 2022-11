Operaio cade dall'impalcatura e sbatte la testa, è in gravi condizioni in ospedale

Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato nella mattina di giovedì in centro storico. Un operaio di circa 40 anni si è ferito gravemente cadendo da un impalcatura a ruote mentre effettuava alcuni lavori di tinteggiatura in appalto. L'uomo è volato giù da circa 4-5 metri, battendo la testa. Il lavoratore è stato quindi portato dai soccorritori del 118 all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.

Il fatto si è verificato intorno alle 10,30 nello stabile di proprietà del Comune in via Caterina Sforza, che ha affidato ad una ditta esterna opere di restauro. Al momento del primo soccorso, avendo battuto la testa, il lavoratore è partito alla volta del nosocomio cesenate in pericolo di vita. Sul posto si sono portate anche le pattuglie dei carabinieri e la Medicina del Lavoro per i rilievi tecnici. Al lavoratore è arrivata anche la vicinanza del Comune: “L’Amministrazione comunale di Forlì esprime massima vicinanza al lavoratore e profondo rammarico per il grave episodio”.