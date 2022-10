Incidente sulla via Emilia: una mattinata di lunghe code e disagi

Mattinata di disagi sulla via Emilia per un incidente stradale avvenuto in corrispondenza del chilometro 36, nei pressi di Panighina dove è presente il ristorante "La Volpe Rossa" ed un'area di servizio. Il sinistro, che ha visto coinvolti una moto ed un camion, ha causato lunghi incolonnamenti in entrambe le direzioni. Fortunamtanente non ci sono state gravi conseguenze fisiche per il conducente del due ruote. Sul posto hanno operato le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.