Schianto notturno lungo l'A14, coinvolta una famiglia e ferito un bambino: grave una donna soccorsa con l'elicottero

E' una famiglia composta da cinque persone ad essere stata coinvolta nell'incidente notturno lungo l'A-14, nel tratto forlivese. Viaggiavano a bordo di un'auto che si è schiantata da sola. A preoccupare di più le condizioni di una donna, immediatamante soccorsa con l'elicottero. Nello scontro sono rimasti feriti anche due bambini, di cui uno di 5 anni.

Alle ore 4.40 del 30 Ottobre una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, è intervenuta in A14 al chilometro 75 corsia Nord per un incidente stradale. I vigili del fuoco hanno soccorso cinque occupanti dell'unico veicolo coinvolto nello scontro e si sono occupati della messa in sicurezza della carreggiata. Presenti sul posto i sanitari del 118 con 4 ambulanze, un'automedica e l'elicottero di Bologna abilitato al volo notturno. Per consentire le operazioni di soccorso è stata chiusa la corsia nord. E' intervenuta anche la Polizia Stradale.