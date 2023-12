Scontro frontale in via Del Partigiano, nella carambola coinvolto anche un quad: grave una 68enne

Una donna di 68 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle 17,30, a Vecchiazzano lungo via Del Partigiano. La donna si trovava alla guida di una “Opel Meriva” quando, per cause in fase d’accertamento agli agenti della Polizia Locale, si è scontrata frontalmente con un furgone cassonato che stava effettuando una manovra di svolta a sinistra via Castel Latino. A seguito dell’impatto entrambi i mezzi sono finiti contro un quad fermo all’incrocio in via Castel Latino. Ma il giovane che si trovava in sella non ha riportato conseguenze fisiche, così come il conducente del furgone.

Sul posto hanno operato i sanitari del 118, che hanno trasportato in ambulanza la 68enne al Trauma Center dell’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con la viabilità regolata con senso unico alternato.