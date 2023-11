Travolto da un’auto durante la passeggiata: trasportato in gravi condizioni al Bufalini

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Celletta dei Passeri, ai Romiti. Un anziano di 92 anni è stato travolto da un’auto, una Toyota Yaris condotto da un 55enne, mentre stava rincasando da una passeggiata a piedi. La dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale “Maurizio Bufalini” con il codice di massima gravità.