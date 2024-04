Perdita di controllo e schianto, tra i tre feriti anche un minore: soccorsi con l’elimedica

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi martedì pomeriggio, poco prima delle 15, a Terra del Sole, in via Sacco e Vanzetti, all'altezza del civico 37. Per cause in fase d’accertamento ai Carabinieri di Castrocaro Terme e Terra del Sole, il conducente di una “Daewoo Matiz”, con a bordo anche un’altra persona al fianco ed un minore che invece si trovava sul sedile posteriore, ha perso il controllo dell’utilitaria, finendo contro la colonnina di una cancellata. Nell’impatto tutti e tre gli occupanti hanno riportato lesioni. Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con tre ambulanze e l’elimedica giunta da Ravenna. I feriti sono stati trasportati al Trauma Center dell’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena.