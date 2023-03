Ennesimo schianto sulla Lughese, colpisce un albero e poi impatta nel fosso: trasportato con l’elimedica al Bufalini

Anziano al Trauma Center dell’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena dopo un incidente stradale. Teatro dello schianto, avvenuto giovedì intorno alle 17, è stata la Lughese, all’altezza della Fattoria Rivalta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio della Polizia Locale, l’uomo, di 82 anni stava percorrendo l’arteria da Forlì verso Villafranca. Improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, urtando prima un albero sulla propria destra per poi essere rimbalzato nella corsia opposta, schiantandosi nel fossato che costeggia la carreggiata e nel muretto di un'abitazione. Nell’impatto l’82enne ha inizialmente perso conoscenza, salvo poi riprendersi. Soccorso dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco, è stato poi trasportato con l’elimedica al Bufalini per le cure del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso. L'automobilista è stato estratto dall'abitacolo dal 115 poiché intrappolato all'interno, per poi essere caricato su una barella toboga con la quale è stato caricato sull'elisoccorso.

