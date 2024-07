La sciagura del 33enne, destino fatale: anche il padre morì due anni fa in un tragico schianto

E’ Mirco Riciputi il 33enne di Forlimpopoli scomparso in un tragico incidente stradale nella tarda mattinata sabato in via Paganello, nei pressi della propria abitazione. Un triste destino quello del giovane. Suo padre Gilberto perse la vita il 30 aprile del 2022 in un incidente sulla circonvallazione di Forlimpopoli. Anche all’epoca la sciagura si consumò di sabato. La tragedia si era materializzata al chilometro 42, all'altezza di una curva, tra lo svincolo che conduce al centro commerciale "Le Fornaci" e il cosiddetto incrocio della morte, teatro in passato di numerosi sinistri. La vittima viaggiava a bordo di una "Fiat Punto" vecchio modello in direzione Forlì, quando si scontrò frontalmente contro una "Citroen Xara", condotta da una ragazza. Nell'impatto il 63enne perse la vita sul colpo, mentre la ragazza riportò delle lesioni.



Secondo quanto ricostruirono i Carabinieri il dramma era riconducibile ad un'invasione della linea di mezzeria da parte di uno dei due mezzi, con l'impatto che sarebbe avvenuto lungo la corsia dove procedeva il 63enne. A poco più di due anni distanza lo stesso tragico destino, fatale a Mirco. Il 33enne ha perso la vita mentre tornava a casa. Dopo aver perso il controllo della vettura, non si esclude a seguito di un malore, è impattato contro un muretto di un’abitazione al civico 1077, per poi finire in un campo. A dare l’allarme i proprietari della casa. Disperato il tentativo dei soccorritori di rianimarlo. Ma non c’è stato nulla da fare.