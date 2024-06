Dopo la perdita di controllo finisce nel fosso e si ribalta su un fianco: paura in via Para

Ancora un pauroso schianto sulle strade del Forlivese. E’ successo mercoledì mattina, intorno alle 9, in via Para. Per cause al vaglio ai Carabinieri la persona che si trovava alla guida di un’utilitaria ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo ruote all’aria sul fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura incidentata ed i sanitari del 118 per prestare le cure del caso all’automobilista. Per chiarire la dinamica del sinistro hanno operato i Carabinieri.