Pauroso scontro tra furgoni a Villafranca: cinque feriti

È di cinque feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di uno scontro tra due furgoni avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì, intorno alle 18,30, a Villafranca in via Tredici Novembre, in corrispondenza dell’incrocio con via Dei Prati. Per cause in fase d’accertamento alla Polizia Locale, un furgone “Iveco Daily” procedeva lungo via Tredici Novembre in direzione di Branzolino, quando è stato colpito da un furgone “Volkswagen Caddy” che proveniva da Via Dei Prati. A seguito dell’impatto il “Daily” è stato scaraventato nel fossato che costeggia la carreggiata, così come l'altro mezzo. Il bilancio è di cinque feriti: lesioni di media gravità per gli occupanti del “Caddy”, un uomo ed una donna, mentre lievi ferite per chi si trovava a bordo del “Daily”, tre persone tra cui padre e figlio. Sul posto hanno operato i sanitari del 118 con diverse ambulanze ed i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto all’estrazione degli intrappolati nel mezzo. La strada è stata chiusa a lungo al traffico per le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati, effettuata dal personale del 115 con l'ausilio dell'autogru.