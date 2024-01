Schianto contro muretto in cemento e auto distrutta: vari traumi per una 56enne

Brutto incidente stradale venerdì pomeriggio in via Del Canale. Lo schianto si è verificato poco dopo le 15,30. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale di Forlì, una 56enne stava percorrendo l’arteria al volante di una “Kia Picanto”, quando ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro la spalletta di un ponticello sul lato opposto alla carreggiata. La donna nell’impatto ha riportato un trauma cranico e toracico. Soccorsa dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118 (sul posto anche l’elimedica), è stata trasportata in ambulanza all’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena. La strada è stata temporaneamente chiusa per almeno due ore per consentire i rilievi di legge e la e pulizia dell'asfalto.