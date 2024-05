Scontro tra auto: i Vigili del Fuoco estraggono dall’abitacolo uno dei feriti

Scontro tra auto mercoledì pomeriggio. L’incidente è avvenuto intorno alle 16,30 in via Meldola, a Forlimpopoli. La dinamica dei fatti è al vaglio dei Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco, che ha collaborato con il personale sanitario di Romagna Soccorso per soccorrere il conducente di una delle due vetture coinvolte e mettere in sicurezza lo scenario.