Scontro tra auto al tramonto in via Cavedalone: un ferito grave

E’ di un ferito il bilancio di uno scontro tra due auto verificatosi lunedì sera in via Cavedalone all’altezza dell’incrocio con Via Due Ponti. La dinamica del sinistro è in fase d’accertamento alla Polizia Locale: la peggio l’ha riportata un anziano, finito con la propria auto contro la recinzione di un’abitazione dopo la collisione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno operato, tramite attrezzature idrauliche, per estrarre dall'abitacolo il ferito incastrato al suo interno per affidarlo al personale sanitario. Successivamente sono state messe in sicurezza le due vetture coinvolte. L’uomo ferito è stato trasportato col codice di massima gravità in ospedale.