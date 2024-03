Addetto della raccolta porta a porta dei rifiuti finisce investito mentre fa il giro di svuotamento dei bidoni

Un addetto della raccolta dei rifiuti porta a porta è rimasto ferito questa mattina, giovedì, mentre stava effettuando il giro di svuotamento dei bidoni. E' quanto capitato in via Firenze, intorno alle 7.20, tra la frazione di Rovere e Terra del Sole, all'altezza del civico 231 . Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia Locale di Forlì, intervenuta sul posto, l'addetto era impegnato nell'attraversamento della strada quando è stato colpito da un veicolo in transito.

Il lavoratore, forlivese di 50 anni, è stato scaraventato a terra. Si tratta di un addetto della cooperativa For.B, che ha in subappalto da Alea Ambiente la raccolta della plastica. A investirlo è stato un furgone commerciale guidato da un forlivese di 45 anni. L'addetto della raccolta dei rifiuti è stato soccorso dall'ambulanza del 118, in stato cosciente ed è stato condotto all'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Non versa in pericolo di vita. Disagi alla circolazione sulla statale 67 durante i soccorsi e i rilievi.