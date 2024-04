Ancora un incidente sulla Lughese: dopo l'impatto contro un platano si schianta di rimbalzo su un'auto in transito

Via Lughese è stata teatro domenica sera di un incidente stradale verificatosi intorno alle 20, con tre persone rimaste ferite. Si tratta di uno scontro frontale tra una "Fiat Punto" con a bordo un uomo di 80 ed una donna di 65, che procedeva lungo l'arteria con direzione di marcia Lugo-Forlì, ed una "Peugeot", condotta da un 35enne che proveniva dalla direzione opposta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti della Polizia Locale, la "Peugeot" procedeva da Forlì verso Lugo, quando, per cause in fase d'accertamento, è finita contro un platano per poi tornare sull'asfalto ed impattare contro la "Punto" che stava sopraggiungendo. Sul posto hanno operato i sanitari del 118 con diverse ambulanze per soccorrere i feriti.