Ancora un incidente sulla Lughese: scontro tra due auto, un ferito

Via Lughese è stata teatro lunedì pomeriggio di un incidente che ha visto coinvolte due auto. Il sinistro si è verificato poco dopo le 16 a San Martino in Villafranca. La dinamica è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto coinvolte. Nello scontro è rimasta ferita una persona, trasportata col codice di media gravità all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione.