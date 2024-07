Ancora un incidente sulle strade del Forlivese: scontro tra auto in via Ossi, due feriti

Ancora un incidente sulle strade del Forlivese. E' successo giovedì mattina, intorno alle 7, in via Ossi, all'altezza del civico 107, dove sono venute a collisione due auto. I Vigili del Fuoco hanno affiancato i sanitari del 118 nell'estrarre dall'abitacolo i feriti, provvedendo alla messa in sicurezza delle vetture incidentate. I feriti, dopo esser stati stabilizzati dal personale di Romagna Soccorso, sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Per chiarire la dinamica del sinistro ha proceduto il reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, uno dei mezzi coinvolti si stava effettuando una manovra di immissione mentre stava sopraggiungendo l'altro veicolo. Fortunatamente nessuno dei conducenti ha riportato gravi lesioni.

