Lavori per la tangenziale, Vecchiazzano piena di cartelli: anziano inciampa e si frattura naso e mano

Tante le piccole insidie che possono nascondersi sui marciapiedi, nei parchi, per le strade della città. Piccole insidie come cordoli, buche, radici di alberi, vecchi manufatti mai rimossi, che possono portare però a grandi conseguenze, come è successo ad un anziano di 92 anni di Vecchiazzano, che inciampando ha riportato gravi ferite al volto. Nel cadere Rino ha rovinosamente sbattuto la faccia fratturandosi setto nasale e metacarpo della mano destra, finendo con la faccia tumefatta al naso, alle labbra e intorno agli occhi, mentre ancora una volta la città si rivela poco amica dell'utenza debole della strada.

Il fatto si è verificato lunedì scorso, alle ore 11, in via Castel Latino, all'altezza del civico 55, nei pressi dell'ufficio postale. L'anziano, perfettamente autonomo nella sua attività quotidiana, aveva lasciato l'auto nel parcheggio antistante le Poste e a piedi avrebbe fatto pochi metri per raggiungere l’ingresso, ma in quei pochi passi l'inciampo rovinoso. La famiglia mette nel mirino “il posizionamento pericoloso di un cartello segnaletico”, dato il quartiere che è diventato recentemente tutto in cantiere per i lavori di costruzione della tangenziale ed è disseminato di avvisi.

Sempre la famigliare della vittima dell'incidente: “Tra l’ufficio e il parcheggio c’è un marciapiede con l’accesso pedonale facilitato che attualmente è ostruito dai cartelli di segnalazione di un cantiere, pertanto l’accesso ne era completamente impedito. Per raggiungere l’ufficio postale è quindi necessario superare il marciapiede nel poco spazio a destra dei cartelli (quando ci sono auto parcheggiate lo spazio è molto ridotto) perché il loro posizionamento sullo scivolo obbliga chiunque a passarci a fianco”.

E' lì che Rino ha inciampato nel piede della segnaletica, una trappola perché sollevato da terra di circa 10 cm, e senza sacco arancione di segnalazione che avrebbe costretto a passarci intorno. “Il piede del cartello è praticamente dello stesso colore dell’asfalto, cosa che lo rende di fatto invisibile”, rileva la protesta. E purtroppo, come spesso succede nei cantieri, per dare avvisi vistosi agli automobilisti si finisce per sacrificare gli spazi degli altri utenti della strada, pedoni in primis e i marciapiedi a loro dedicati, come se quando ci fosse un cantiere debba essere proprio il marciapiede l'area più "sacrificabile" della strada, anche se nei paraggi c'è un ufficio postale che genera molto traffico pedonale.

L'incidente è stato quindi segnalato al Comune di Forlì e al Comitato di quartiere. Disavventura nella disavventura è stata anche la successiva attesa per 9 ore al pronto soccorso. “E' possibile che una persona di 92 anni con fratture dolorose, al giorno d’oggi, debba attendere così tanto? È stato poi dimesso a mezzanotte e 20 circa rimandandolo in ortopedia il giorno successivo e in otorinolaringoiatria il mercoledì”, conclude la protesta.