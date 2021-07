Sciagura sotto la pioggia in via Colombo: muore travolto da un autobus fuori servizio

E' quanto accaduto in via Colombo, all'altezza del Cup, dove un anziano di 84 anni ha perso la vita dopo esser stato investito da un autobus fuori servizio

E' un venerdì mattina tragico sulle strade del Forlivese, con tre incidenti in poco più di un'ora. Uno di questi ha avuto conseguenze drammatiche. E' quanto accaduto in via Colombo, all'altezza del bar nei pressi del Cup, dove un anziano di 84 anni ha perso la vita dopo esser stato investito da un autobus fuori servizio. La sciagura si è consumata poco dopo le 8.30. In quel momento stava piovendo moderatamente.

Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, il pedone è stato travolto da un mezzo del trasporto pubblico mentre procedeva in direzione della stazione ferroviaria. A seguito dell'impatto è stato scaraventato sull'asfalto, perdendo subito conoscenza dopo aver battuto il capo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. A quanto pare, ma su questo aspetto sono al lavoro gli agenti del reparto Infortunistica della Polizia Locale, la vittima avrebbe attraversato in un punto dove non sono presenti le strisce pedonali. Il tratto interessato dalla tragedia è stato interdetto alla circolazione, con il flusso dei veicoli deviato nel parcheggio del centro commerciale "I Portici".