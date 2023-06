Impatta contro un cicloamatore durante la manovra di svolta: 55enne trasportato al Bufalini con l'elimedica

Paura domenica mattina per un incidente stradale verificatosi intorno alle 10.15 in corrispondenza dell'incrocio tra via Ossi e via Della Macina. Un cicloamatore faentino di 55 anni stava pedalando in sella alla sua bici da corsa in direzione di via Firenze, quando, per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, si è scontrato con una "Opel Meriva", condotta da un ultraottantenne, che da via Ossi stava effettuando una manovra di svolta per via Della Macina. A seguito dell'impatto, il ciclista è rovinato sull'asfalto, riportando lesioni, ma rimanendo sempre cosciente. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato con l'elimedica col codice di media gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.