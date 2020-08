Auto cappottata e tamponamento tra motociclisti: incidenti in serie sulla Tosco Romagnola

Sono due gli incidenti stradali rilevati sabato mattina dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, lungo la Statale 67 Tosco Romagnola. Il primo si è verificato a Casone di Dovadola, dove un'auto condotta da giovane ha perso il controllo del veicolo, abbattendo la segnaletica stradale per poi cappottarsi nel campo che costeggia la carreggiata. A Campomaggio di Rocca due motociclisti, rispettivamente in sella ad una Bmw ed una Yamaha, si sono tamponati. Uno dei due è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, venendo trasportato con l'ambulanza della Misericordia al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

