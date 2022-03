Auto cappottata sulla Bidentina: l'automobilista si è presentato alla caserma dei Carabinieri

Si è presentato spontaneamente al comando di Carabinieri della Compagnia di Meldola l'automobilista che nella nottata tra giovedì e venerdì è incappato in rocambolesco schianto lungo la Bidentina alle porte di Santa Sofia. L'episodio si era consumato intorno all'1: quando i sanitari del 118, affiancati dai Vigili del Fuoco, sono giunti sul posto vi era una vettura cappottata, ma dell'automobilista non vi erano tracce. Gli uomini dell'Arma, che hanno proceduto ai rilievi di legge, hanno avviato le ricerche dell'automobilista, sulla base di testimonianze e dati raccolti. Il conducente si è presentato alla caserma, confermando che si trovava lui alla guida. L'individuo è stato sanzionato per abbandono d'auto a seguito di incidente.