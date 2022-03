Auto cappottata sulla Bidentina, ma l'automobilista è 'uccel di bosco': ricerche in corso

Un'auto cappottata nel bel mezzo della carreggiata, ma a bordo non vi era nessuno. E' la scena che si sono trovati davanti i soccorritori, intervenuti nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì lungo la Bidentina alle porte di Santa Sofia dopo il rocambolesco schianto. L'allarme è giunto intorno all'1: quando i sanitari del 118, affiancati dai Vigili del Fuoco, sono giunti sul posto dell'automobilista non vi erano tracce. I Carabinieri della Compagnia di Meldola, che hanno proceduto ai rilievi di legge, hanno avviato le ricerche dell'automobilista, sulla base di testimonianze e dati raccolti. Ma nella tarda mattinata di venerdì della persona non si avevano ancora notizie.