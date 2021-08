Auto colpisce il cordolo e finisce ribaltata sul marciapiede, salvo un ciclista solo lievemente ferito

Incidente stradale nel pomeriggio a Forlimpopoli. Intorno alle 18 un'auto, una Fiat Panda,è finita ribaltata sul marciapiede dopo aver toccato il cordolo dello stesso marciapiede e pista ciclabile. Un'uscita di strada autonoma che, però, ha riguardato anche un ciclista, che è finito a terra nel luogo dell'incidente, procurandosi una ferita non grave al viso. Il condicente della Panda, invece, è stato soccorso da una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Forlì. Il personale Vigili del Fuoco ha provveduto ad estrarre da l'autovettura cappottata l'occupante rimasto incastrato al suo interno per poi affidarlo al personale di Romagna Soccorso intervenuto con due ambulanze. Il ferito è stato sempre vigile e collaborativo ed è stato portato all'ospedale con un codice di lieve gravità.

Sul posto presenti anche i Carabinieri per i rilievi di quanto accaduto.