Auto colpisce un palo della luce e si ribalta a bordo strada: ferite lievi

Incidente per fortuna con lievi conseguenze, quello che si è verificato alle 14.30 di giovedì pomeriggio a Vecchiazzano. Una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in via del Tesoro per un incidente stradale. La squadra giunta sul posto ha operato per mettere in sicurezza l'unica auto coinvolta che dopo aver urtato un palo della corrente elettrica si è ribaltata sul fianco fuori dalla sede stradale. Coi vigili del Fuoco hanno operato anche i tecnici dell'Enel per mettere in sicurezza il palo pericolante. Sul posto Carabinieri e 118.

