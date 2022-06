Auto colpisce una bici con a bordo un ragazzo: incidente in viale Italia

Incidente stradale nel pomeriggio di sabato a Forlì, all'incrocio tra via della Grata e viale Italia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, un'auto ha colpito una bicicletta con a bordo un ragazzo di 20 anni che, dopo l'impatto, è rovinato a terra. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto con il medico a bordo: hanno praticato le prime cure del caso al giovane, per poi trasportarlo in ospedale. Lievi i disagi al traffico veicolare