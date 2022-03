Schianto contro un terrapieno lungo il rettilineo, l'auto di un giovane ventenne si ribalta

Perde il controllo dell’auto e si ribalta. Incidente stradale domenica mattina (6 marzo), alle 7,15, in via del Partigiano, la strada provinciale che unisce Forlì a Castrocaro. Una Ford C-Max che viaggiava in direzione Castrocaro, in un tratto rettilineo, a poca distanza dalla postazione dell’autovelox fisso, si è prima schiantata contro un terrapieno sul lato sinistro della carreggiata e poi ribaltata. Alla guida un giovane del 2000, residente nel Comune di Predappio, che dopo aver perso il controllo della macchina è uscito in autonomia dalla vettura che ha riportato ingenti danni. Il ragazzo è stato trasportato con l’ambulanza al vicino ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì per le cure del caso. Sul posto la Polizia locale di Forlì.