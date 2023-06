Auto finisce ruote all'aria dopo lo schianto: due feriti

Incidente sulla strada provinciale tra Forlì e Predappio. Ieri pomeriggio, mercoledì, intorno alle 17:15 si è verificato uno schianto in zona Trivella di Predappio. Una vettura "Ford Ecosport" che percorreva la strada verso Predappio ha colpito un albero sulla destra. Nell'impatto si è staccata una ruota, il mezzo è poi finito sulla banchina stradale opposta a ruote all'aria. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorre l'automobilista e il passeggero, entrambi feriti. La Polizia Locale ha messo in sicurezza la zona e curato la ricostruzione della dinamica che ha provocato l'incidente.