Fa appena in tempo ad accostare nel piazzale di sosta: l'auto viene distrutta dalle fiamme

Un'auto irriconoscibile, ridotta ad uno scheletro di lamiere. Questo il risultato di un incendio scoppiato mercoledì pomeriggio, poco prima delle 16, lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, tra i caselli di Forlì e Cesena, al chilometro 87 sud. A prendere un monovolume alimentato a gasolio, che le fiamme hanno completamente divorato. Fortunatamente chi si trovava a bordo è riuscito a mettersi in salvo e a non riportare conseguenze fisiche.

Il conducente ha infatti fatto appena in tempo ad accostare in una piazzola di sosta, limitando disagi alla traffico. Le lingue di fuoco sono state domate da due squadre dei Vigili del Fuoco, una giunta da Forlì e l'altra da Cesena. La circolazione stradale ha subìto qualche rallentamento. Sul posto per i rilievi di legge e la regolamentazione del traffico gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì.