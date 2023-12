Auto si ribalta all'alba in viale Medaglie D'Oro, i Vigili del fuoco estraggono due persone

Incidente all'alba di domenica (24 dicembre). Alle ore 4.06 una squadra della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in viale Medaglie D'Oro a Forlì per un incidente stradale. La squadra sul posto ha provveduto, in collaborazione con i sanitari di Romagna Soccorso, a estrarre due persone da una autovettura ribaltata sulla sede stradale. Sul posto la Polizia Stradale.