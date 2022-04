Auto si ribalta sul ponte di Schiavonia: traffico in tilt all'ora di punta

Rocambolesco schianto nel primo pomeriggio di giovedì in viale Bologna, in corrispondenza del ponte di Schiavonia. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, una "Citroen C2" che procedeva in direzione Faenza si è cappottata su di un fianco all'uscita della rotonda che interseca con viale Italia. La piccola utilitaria è finita ruote all'aria, col lato conducente rivolto verso l'asfalto. Alle 13.15 è giunta la richiesta d'intervento al 114.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre la persona (una settentanne) che si trovava a bordo, affidandola alle cure dei sanitari di "Romagna Soccorso", che hanno operato con un'ambulanza, e mettere in sicurezza il mezzo incidentato. L'incidente che ha causato incolonnamenti in viale Italia e viale Salinatore, con le pattuglie in moto della Polizia Locale a coordinare la viabilità. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale.