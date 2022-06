Si ribalta con l'auto in mezzo alla strada: automobilista soccorsa dal 118

Momenti di apprensione sabato mattina a Forlì. Attorno alle 11.30 una donna stava guidando lungo viale II giugno quando, per cause in corso d'accertamento, ha sbandato con l'auto ribaltandosi in mezzo alla strada. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno soccorso la ferita. Per aiutare nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza del veicolo sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Forlì con una squadra. I rilievi sono in mano alla Polizia locale.