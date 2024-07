Rocambolesco schianto: urta un'auto e con due ruote all'aria finisce contro il dehor di un bar

Rocambolesco incidente stradale lunedì mattina in via Zanchini, a pochi passi da Piazzale della Vittoria. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, la conducente di una "Citroen C1", dopo aver svoltato a destra provenendo da Piazzale della Vittoria, è finita ruote all'aria dopo aver urtato un'altra vettura lungo la carreggiata, con la piccola utilitaria rimasta sollevata su due ruote su un fianco, finendo anche contro il dehor di un bar. Il fatto è avvenuto poco dopo le 10. Per estrarre l'automobilista dall'abitacolo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. La strada è stata chiusa al traffico per circa un'ora e mezzo.

