Auto sbanda all'improvviso e finisce fuori strada, spavento per le tre persone rimaste coinvolte

Nella mattinata di domenica (23 giugno) una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in via Santa Croce a Bertinoro per un incidente stradale. Una volta giunta sul posto, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza del luogo dell'incidente e all'assistenza del personale di Romagna Soccorso impegnato nel soccorrere le tre persone coinvolte, nessun ferito grave. Sul posto presenti i Carabinieri per gli adempimenti di loro competenza. Secondo una prima ricostruzione l'automobile ha improvvisamente sbandato per poi terminare la corsa fuori strada, non risultano coinvolti altri mezzi.