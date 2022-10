Striscia contro un'auto in sosta e ne combina di tutti i colori: era ubriaca nel cuore del pomeriggio

Una 43enne di Forlì è stata sanzionata dagli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato per guida in stato di ebbrezza alcolica poiché risultata con tasso alcolico superiore ai limiti di legge. L'accertamento è stato eseguito a seguito di intervento per un incidente stradale senza feriti avvenuto martedì pomeriggio, nel quale era appunto coinvolta la donna. Quest'ultima, secondo quanto ricostruito dagli agenti, avrebbe cercato invano di allontanarsi dopo avere strisciato un veicolo in sosta in un parcheggio, cercando di scavalcare il marciapiedi di separazione tra le corsie. Uno dei coinvolti è sceso dall'auto, riuscendo a togliere le chiavi di accensione dal cruscotto dalla vettura della 43enne, trattenendole fino all’arrivo della pattuglia. Per la donna, oltre alla sanzione, anche il ritiro della patente.