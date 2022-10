Autobus esce di strada e si appoggia nel fosso: tutti illesi, a bordo vi erano dieci studenti

Sono stati attimi di paura quelli vissuti nel primo pomeriggio di venerdì dai passeggeri di un autobus di linea di Start Romagna, finito fuori strada. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale di Forlì, il mezzo è uscito di strada lungo via Primo Montanari, a Branzolino, appoggiandosi con un fianco nel fossato che costeggia la carreggiata. Il fatto è avvenuto poco prima delle 14. A bordo vi erano dieci passeggeri, tutti studenti che rientravano a casa dalla giornata scolastica, che sono riusciti ad abbandonare autonomamente il bus dalle uscite di sicurezza del mezzo. L'autista, invece, è stato soccorso dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco. Anche il conducente non ha riportato conseguenze fisiche.