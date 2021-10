A14, notte 'funesta' al chilometro 76: due incidenti in poche ore, camion si ribalta e blocca l'autostrada

Serie di incidenti nel tratto forlivese dell'A14 Bologna-Taranto nella nottata tra domenica e lunedì. Il primo si è verificato poco dopo le 22 all'altezza del chilometro 76, direzione nord. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Autostradale di Forlì, un autoarticolato si è ribaltato su un fianco, occupando anche parte della carreggiata sud. Per le operazioni di soccorso è stato necessario operare anche con l'autogru. Il conducente, rimasto ferito, è stato affidato al personale di Romagna Soccorso.

Poco prima dell'1, le squadre sono nuovamente intervenute in autostrada sempre al chilometro 76 per un incidente che ha visto coinvolta una spazzatrice che stava operando nel precedente incidente. Si tratta di un contatto con un mezzo in transito in carreggiata sud, dove la macchina operatrice era al lavoro per rimuovere i detriti presenti. Anche in questo caso è stato soccorso il conducente per affidarlo al personale di Romagna Soccorso. L'autostrada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso in corsia nord. Sul posto ha operato anche il personale di Autostrade per l'Italia. Entrambi i feriti hanno riportato lievi lesioni.