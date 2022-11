Travolto sulle strisce mentre va a scuola: studente di 11 anni trasportato al Bufalini

Studente travolto da un'auto mentre si stava recando a scuola. L'incidente è avvenuto nella prima mattinata di mercoledì, intorno alle 8.30, in via Bertini, in corrispondenza della "Farmacia Barboni". La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione, lo scolaro, 11 anni, stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stato travolto da una "Fiat Panda" vecchio modello, condotta da una donna, che percorreva l'arteria in direzione Ravenna. A seguito dell'impatto lo studente è rovinato sull'asfalto, riportando delle lesioni. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in via precauzionale al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.