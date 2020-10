Travolto all'uscita della scuola: bimbo trasportato d'urgenza al Bufalini

Bimbo investito da un'auto all'uscita da scuola. E' successo lunedì pomeriggio, intorno alle 16.30, in via Don Minzoni, a Ca'Ossi, in corrispondenza dell'intersezione con via Rusticali. La ricostruzione dei fatti è al vaglio degli agenti dell'Ufficio Infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Secondo i primi accertamenti, il piccolo (che frequenta l'elementare "Matteotti") si trovava insieme al nonno, camminando lungo il marciapiede.

Improvvisamente, all'altezza di un attraversamento pedonale con dosso, il bimbo sarebbe sfuggito al controllo dell'uomo, venendo investito da un'auto condotta da una donna che procedeva in direzione di viale Risorgimento. La conducente non è riuscita ad evitare l'impatto. Subito è stato allertato il 118: dalla centrale operativa di Romagna Soccorso sono state inviate sul posto un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Nell'urto ha infatti riportato un trauma cranico.