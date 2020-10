Beve troppa birra, perde il controllo dell'auto e finisce ruote all'aria

Una quarantanovenne residente a Forlì è stata denunciata alla Procura della Repubblica per "guida in stato di ebbrezza", mentre la sua patente è stata ritirata e l’auto sottoposta a fermo amministrativo. L’accertamento è avvenuto a seguito di sinistro stradale, avvenuto domenica notte. Gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì erano impegnati in un servizio di controllo in via Servadei, quando si sono imbattuti in un’auto appena capottata con ancora all’interno la conducente, che hanno prontamente estratto dall’abitacolo.

In quella circostanza i poliziotti hanno percepito un forte odore di alcol, notando che dentro l’auto c’erano due lattine di birra da mezzo litro l’una, di cui una già consumata. La donna, dopo i primi soccorsi da parte di una ambulanza, che non ha esperito particolari interventi poiché era sostanzialmente illesa, è stata sottoposta ad alcoltest, risultando positiva oltre la soglia consentita. Per questo motivi, si è proceduto al ritiro della patente, al fermo amministrativo del mezzo e alla denuncia in stato di libertà.