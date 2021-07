Caduta dalla moto: il ferito trasportato con l'elimedica al Bufalini

Un sessantenne è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale verificatosi venerdì pomeriggio poco prima delle 17 in via Monte Busca, a Tredozio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo viaggiava in sella ad una moto, quando è incappato in una caduta autonoma. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica giunta da Firenze. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Per chiarire la dinamica del sinistro sono intervenuti i Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge.