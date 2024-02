Camion finisce nel fossato a bordo strada: mattinata di disagi sulla Bidentina per il recupero del mezzo

Disagi venerdì mattina lungo la Bidentina. La provinciale è rimasta completamente bloccata dalle ore 10 circa per il recupero di camion che si è semi-ribaltato nella fossetta laterale nei pressi della Dozza, nel comune di Meldola. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8, ma il traffico è proseguito regolarmente fino alle 10 in quanto il mezzo pesante non intralciava particolarmente la carreggiata. A metà mattinata sono iniziate le operazioni di recupero del camion, con la Bidentina bloccata in entrambe le direzioni. Sul posto le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso che stanno riportando in carreggiata il camion con l'ausilio di una gru. L'arteria è stata riaperta intorno alle 11.30.