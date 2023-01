Incidente sulla Bidentina in Campigna: camion pattina sul ghiaccio e finisce fuori strada

Neve e ghiaccio sono le cause all'origine di un mezzo pesante che si è intraversato lungo il tratto appenninico della Bidentina. L'incidente è avvenuto giovedì mattina, poco dopo le 9, tra Campigna e Passo della Calla. Il "bisonte della strada" è slittato sul fondo bianco, finendo a margine della scarpata con la motrice e parte del rimorchio. Fortunatamente l'autotrasportatore non ha riportato conseguenze fisiche, ma l'arteria è rimasta per buona parte della mattinata blocca. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Provincia, che hanno istituito un senso unico alternato in attesa della rimessa in carreggiata del camion.

Ha operato una squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna, che ha provveduto a mettere in sicurezza l'autoarticolato. La squadra ha operato anche per il recupero di due autovetture che a causa del ghiaccio erano uscite di strada senza provocare danni. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri.

Foto dalla pagina Facebook del sindaco Daniele Valbonesi