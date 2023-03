Mezzo pesante si ribalta sulla Bidentina: dispersi centinaia di polli destinati alla macellazione

Disagi alla circolazione nella prima mattinata di venerdì, poco dopo le 9, sulla Bidentina per un incidente stradale avvenuto all'altezza di Nespoli. Per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine (presente il personale della Polizia Locale), due mezzi pesanti sono venuti a collisione e, al seguito dell'urto, col rimorchio di uno di questi che si è ribaltato a margine della carreggiata. Quest'ultimo trasportava polli vivi destinati alla macellazione. Nel cappottamento centinaia di polli si sono riservati in un terreno privato a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari della Croce Rossa, ma fortunatamente per l'autotrasportatore del camion finito ruote all'aria nessuna particolare conseguenza fisica. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione stradale, con rallentamenti all'altezza del sinistro. La viabilità è stata regolata con senso unico alternato. A metà mattinata è giunta la gru per spostare il rimorchio del camion.

