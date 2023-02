Camion che trasporta frutta si ribalta sulla rotonda e perde gasolio: traffico in tilt sulla via Emilia

Un mezzo pesante ribaltato. E' questa la causa di un lungo incolonnamento di veicoli che si è venuto a creare martedì pomeriggio, poco dopo le 16.30, lungo la via Emilia. Un autotreno, dibito al trasporto frutta, per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, è finito ruote all'aria, adagiandosi sull'asfalto col lato destro, in corrispondenza della rotonda con via Lama, tra Forlì e Forlimpopoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provveduto a soccorrere l'autotrasportatore che non ha riportato gravi lesioni, ed i Vigili del Fuoco, che hanno proceduto alla messa in sicurezza e al contenimento di una perdita di gasolio dal mezzo incidentato. Inevitabili i disagi al traffico, vista anche l'ora di punta di uscita dalle aziende.