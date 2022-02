Cappottamento con principio d'incendio, paura in via Ravegnana: due ragazze ferite

Paura nella prima serata di martedì in via Ravegnana, a Pieveacquedotto, per un incidente stradale che ha visto una "Fiat Punto" finire ruote all'aria, con tanto di principio d'incendio. Il fatto è avvenuto intorno alle 19. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti della Polizia Locale di Forlì, la vettura, con due ragazze a bordo, procedeva in direzione Forlì, quando, all'altezza del "Paila Cafè", ha colpito il cordolo che separa la corsia dalla pista ciclabile, ribaltandosi al centro della carreggiata lato conducente.

Nella vettura si è anche sviluppato un principio di incendio subito domato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre, provvedendo a mettere in sicurezza l'auto, mentre i sanitari hanno soccorso le due occupanti. La peggio l'ha riportata la conducente, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e consentire i rilievi di legge.