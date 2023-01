Carambola all'incrocio tra due auto: un ferito estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco

L'incrocio tra via Venturini e via Cicognani è stato teatro nella tarda mattinata di venerdì di un incidente stradale, nel quale sono rimaste coinvolte due auto. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti della Polizia Locale di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dall'interno di una delle due autovetture coinvolte una persona rimasta ferita. Successivamente il personale del 115 ha provveduto a mettere in sicurezza i due veicoli, di cui uno a Gpl evitando una possibile fuoriuscita del gas.