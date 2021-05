Carambola tra più mezzi sulla Cervese: ferita una 24enne meldolese

Paura nella tarda serata di sabato per una ragazza meldolese di 24 anni, rimasta coinvolta in una carambola sulla Cervese, la strada tra Cervia e Forlì, intorno alle 23 nel tratto delle saline, tra Cervia e Tantlon. Nello schianto sono rimasti coinvolti 4 mezzi, tra automobili ed un ciclomotore. La dinamica del sinistro è al vaglio ai Carabinieri. Secondo quanto appurato, una "Fiat 500 L", sulla quale viaggiava un reggiano di 35 anni, procedeva in direzione Forlì, quando ha colpito una "Citroen C5" con una famiglia a bordo che proveniva dalla direzione opposta, per poi collidre contro una "Fiat Punto" sulla quale si trovava un cesenaticense di 22 anni.

Nel sinistro sono rimasti poi coinvolte la meldolese che viaggiava su un ciclomotore ed un 21enne di Forlì che si trovava su una "Fiat Panda". Ad aver subito le conseguenze peggiori è stata una ragazza di 24 anni, portata cosciente all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni non critiche. Sul posto il 118, e i carabinieri per i rilievi di rito. Dato l'alto numero di mezzi coinvolti e le complesse operazioni di soccorso e pulizia delle strada, si è resa necessaria la temporanea chiusura della provinciale.