Castrocaro, scontro tra mezzi: ci sono feriti, chiuso un tratto della Tosco-Romagnola

E' di quattro feriti il bilancio di uno scontro tra due mezzi avvenuto intorno alle 11 a Castrocaro in via Mengozzi all'altezza dell'incrocio con via Del Partigiano. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, che hanno visto impegnati Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118 con tre ambulanze e l'elimedica. Il traffico è stato deviato lungo la viabilità comunale. Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas e la Polizia Stradale del distaccamento di Rocca San Casciano per i rilievi di legge, la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

